Brouwerseiland mag er komen

Zo moet Brouwerseiland eruit komen te zien. Artist impression van (foto: Zeelenberg Architectuur)

In de commissie werd duidelijk dat vijf van de negen partijen voor zijn: Leefbaar Schouwen-Duiveland, SGP, VVD, ChristenUnie en CDA stemmen op 29 juni waarschijnlijk voor. D66, PvdA en SP en Alert! zijn tegen het plan.

Luisteren naar tegenstanders

Vooral die twee laatste partijen gingen de discussie fel aan met de andere partijen en dat kon vaak op applaus rekenen van de volle publieke tribune. Want op de commissievergadering waren de tegenstanders in grote getale aanwezig. Geen enkele voorstander sprak in, op Brouwerseiland BV na. Gijs Hendriks vertelde daar dat er maandagochtend nogmaals gepraat is over de surfers, om hen ten compenseren, omdat zij hun geliefde surfspot verliezen aan de Brouwersdam. Maar wat dat precies inhoudt, kon hij nog niet zeggen. Die woorden stelden de surfers niet gerust, omdat ze al jaren in gesprek zijn met de gemeente en andere partijen, maar nog altijd in onzekerheid verkeren of ze over een jaar er nog kunnen surfen of niet.

Een volle publieke tribune tijdens de commissievergadering (foto: Omroep Zeeland)

'Brouwerseiland is een uniek project'

Ondanks de felle protesten van de afgelopen tijd en de discussie die Alert! en de SP nogmaals aangingen, lijkt het erop dat een meerderheid van de gemeenteraad gehoor geeft aan de wens van project ontwikkelaar Matthijs Zeelenberg om in het Grevelingenmeer te mogen bouwen. De fracties die voor het plan zijn, vinden het een uniek project dat andere toeristen aantrekt dan die we nu hebben. Mensen in het zogenoemde hogere segment, die net iets meer te besteden hebben. Ook kunnen zij zich vinden in het plan om zo'n 300 villa's te bouwen, in plaats van het oorspronkelijke plan met 600 woningen.

Protest

Over het project wordt al lang gepraat en lang actie tegen gevoerd. Surfers zijn niet blij, omdat door de bebouwing de wind voor een groot deel wordt tegengehouden en ze straks geen plek meer hebben om met campers en auto's langs het meer te staan. Maar ook natuurorganisaties vrezen voor aantasting van de natuur en de vogels in de buurt.

De afgelopen tijd is er nog flink actie gevoerd om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. Zo werd een petitie tegen het project 19.000 keer getekend en is begin deze maand overhandigd aan de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Verder werd een kilometers lang menselijk lint op de locatie waar Brouwerseiland moet verrijzen gevormd en werd er anderhalve week geleden gevaren met rouwvlaggen op het Grevelingenmeer.

Besluit

Over twee weken, op 29 juni, neemt de gemeenteraad definitief een besluit of Brouwerseiland er wel of niet mag komen. Dan kan de gemeente één van de omvangrijkste dossiers afsluiten. Tegenstanders kunnen dan nog wel beroep aantekenen tegen het bestemmingsplan. Ze hebben in ieder geval al aangegeven dat ze blijven strijden, tot aan de hoogste raad aan toe.