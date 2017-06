Meer Zeeuwse bieten na afschaffen quotum

De suikerbietenteelt is belangrijk voor de Zeeuwse landbouw. Zeeland vormt samen met Noord-Brabant en Flevoland de top 3 van provincies met de meeste bietentelers. Bijna de helft van de Zeeuwse akkerbouwers verbouwt het gewas.

Goed voorbereid

Alle telers in Nederland zijn aangesloten bij de suikercoöperatie Suiker Unie, die zich volgens Joris Baecke van de ZLTO de afgelopen jaren goed heeft voorbereid op het wegvallen van het quotum. "De suikerbietenteelt is nu goed georganiseerd en dat willen we graag zo houden."

Zeeland telt de meeste suikerbietentelers van het land (foto: Omroep Zeeland)

"De kracht is dat we de vraag vanuit de markt en de verwerkingscapaciteit van onze twee fabrieken afstemmen op de teelt", legt Baecke uit. "Het is dus niet wenselijk dat er ineens meer bieten zijn, want die kunnen dan niet verwerkt worden door de fabrieken. Dat is inefficiënt en dan stijgt de prijs."

Niet te veel bieten

In aanloop naar de afschaffing van het quotum is daarom een fabrieksordening in het leven geroepen om een efficiënte werkwijze te waarborgen. "Er is gekozen voor een berekende areaaluitbreiding. In plaats van een quotum krijgen de boeren nu leveringsbewijzen. En voor die leveringsbewijzen mag je een bepaalde hoeveelheid suikerbieten leveren. Zo zorgen we samen dat er niet te veel bieten komen en houden we de kostprijs laag", licht Baecke toe.

De extra bieten worden volgens hem gebruikt ter vervanging van suiker die eerder door de Suiker Unie geïmporteerd werd om alle klanten te kunnen voorzien. Dat mocht bovenop het quotum. "Er komt dus niet meer suiker op de Nederlandse markt dan er nu al is, alleen komt de suiker nu van onze eigen bieten."

(foto: Omroep Zeeland)

De voorzitter van de ZLTO ziet de verandering van de suikerbietenmarkt met vertrouwen tegemoet. De Nederlandse suikerproductie heeft volgens hem een sterke positie in de markt. Verkregen door de betrouwbare kwaliteit en de transparante werkwijze, vertelt Baecke. "Die werkwijze is wat voedselveiligheid en duurzame teelt betreft goed in kaart gebracht. Daar loopt Nederland mee voorop en dus hebben wij een streepje voor bij de voedingsmiddelenindustrie."

Spannende tijden

Toch zal het wegvallen van de productiebeperking de suikerbietenteelt wel spannender maken. "Er is minder bescherming van de Europese markt. Dat zal meer schommelingen geven. Ook in de prijs, dus dat wordt onzekerder. En daarom is het juist van belang om met die betrouwbaarheid en transparantie het verschil te maken in tijden dat het aanbod groter is", besluit Baecke.

De suikerterminal in Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

Mega suikerpot

Ook het Belgische overslagbedrijf Vlaeynatie heeft een groot vertrouwen in de toekomstige suikermarkt. Met het oog op de groeiende export van suiker uit Europa bouwt het bedrijf in Westdorpe aan een suikerterminal van zo´n 70 meter hoog. "We weten niet precies hoeveel meer suiker er in Europa geproduceerd zal worden, maar de verwachting is zo'n 2,5 miljoen ton meer dan vorig jaar", zegt Jan Bruyneel van Zeeland Sugar Terminal.

Vanaf het begin van het suikerseizoen in september kan hier zo'n 80.000 ton suiker in op worden geslagen. Voornamelijk afkomstig uit het buitenland. Aan een tweede terminal wordt ook al gewerkt. Die is goed voor nog eens 50.000 ton suiker, die daarna verpakt wordt en via de haven van Terneuzen naar landen buiten Europa gaat.

Werkgelegenheid

De komst van de terminals staat los van Zeeuwse suikerbietenteelt, maar levert Zeeland wel 30 banen op. En volgens Bruyneel kunnen ook lokale toeleveranciers door hun aanwezigheid verdienen aan de vrije suikermarkt. "We hebben voor het verpakken van de suiker zakken nodig en die kunnen gemaakt worden in Hulst. Alles wat we nodig hebben proberen we lokaal aan te schaffen."