Zeeland wordt wakker: Brouwerseiland, bermmonument en drugsvondst

Zo moet Brouwerseiland eruit komen te zien. Artist impression van (foto: Zeelenberg Architectuur)

Brouwerseiland

Als het aan de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland ligt, wordt het project Brouwerseiland werkelijkheid. Dat bleek maandagavond in de commissie Openbare Ruimte.



Bermmonument voor Bjorn van Loon (foto: Omroep Zeeland)

Bermmonument

"Het is zijn plekje, zijn plaatsje en het voelt goed dat het nu weer in ere is hersteld." Zo reageert Marijke van Loon uit Terhole. Het vernielde bermmonument voor haar verongelukte zoon is maandag weer opgeknapt.



Drugs gevonden in container Vlissingse haven (foto: HV Zeeland)

Drugsvondst

Bij fruitoverslagbedrijf Kloosterboer in Vlissingen-Oost is in een container drugs gevonden. De politie wil nog niet veel kwijt over de vondst.

Vierdaagseloper Jesper (foto: Omroep Zeeland)

Vierdaagseloper

Hij is één van de jongste deelnemers aan de Vierdaagse in Nijmegen. Jesper Vermeersch (11) woont in Sas van Gent en gaat vier keer dertig kilometer lopen om geld op te halen voor Nicole.



Klaprozen bij Yerseke Moerk (foto: Jannie Timmer)

Weer

Er is vandaag flink wat ruimte voor de zon en het blijft overal droog. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind en de middagtemperatuur stijgt tot 19 of 20 graden.