Camperbrand geblust met tuinslang

Een camper die stond geparkeerd aan Westerzicht in Vlissingen is dinsdagochtend uitgebrand. De politie onderzoekt of de brand is aangestoken.

De brand werd rond half vijf ontdekt. Volgens RTV Vlissingen heeft de eigenaresse de brand met een tuinslang proberen te blussen.