Straffen voor overlastgevende jongeren uit jeugdinstelling

Jeugdinstelling De Vliethoeve in Kortgene (foto: Omroep zeeland)

De jongeren tussen de dertien en achttien jaar liepen vorig jaar mei weg bij de jeugdinstelling. Bij een nabijgelegen camping pleegden ze diefstallen in tenten van caravans. Ook braken ze in bij het verenigingsgebouw van een tennisclub in de buurt.

De opgelegde straffen variëren van veertig uur taakstraf tot 120 dagen jeugddetentie. Daarnaast moeten de jongeren schadevergoedingen betalen aan benadeelde partijen.

Ernstige gedragsproblemen

Jeugdinstelling De Vliethoeve is het enige 24-uurszorgverblijf voor jongeren met ernstige gedragsproblemen in Zuidwest-Nederland. Op het terrein aan de Galgendijk in Kortgene worden zo'n dertig jongeren opgevangen die tijdelijk niet meer thuis kunnen wonen.

Bij De Vliethoeve wonen jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen (foto: Omroep Zeeland)

Vorig jaar zorgden de jongeren voor veel overlast. Zo was er naast diefstal en inbraak, ook sprake van vernieling en intimidatie. De jeugdinstelling liet destijds aan Omroep Zeeland weten dat ze te maken hebben met een verzwaring van de doelgroep door bezuinigingen en veranderingen in de zorg.

Bedreigd en onveilig

De dorpsraad van Kortgene uitte hun zorgen over de situatie in een brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland. "Sommige dorpsbewoners voelen zich bedreigd of onveilig. We moeten zien te voorkomen dat de tolerantie onder de dorpelingen afneemt."

Niet alleen de dorpsbewoners maakten zich zorgen over de problemen bij jeugdinstelling De Vliethoeve, ook personeelsleden schreven een anonieme brandbrief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noord-Beveland. Daarin was te lezen dat zij zich grote zorgen maakten over de veiligheid van henzelf en de jongeren.

