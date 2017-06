Vrijlating verdachte moord Anjelierenlaan

Moord Anjelierenlaan (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Bloedbad

De 33-jarige man wordt verdacht van de moord op een 26-jarige Vlissinger. Het slachtoffer werd op 22 september 2016 badend in een plas bloed dood aangetroffen in zijn woning aan de Anjelierenlaan. De moord zou zijn gepleegd door twee mannen, beiden van Somalische afkomst. Zij zitten vast in Ter Apel.

Geen sporen

Tijdens een pro-formazitting dinsdag op de rechtbank in Middelburg vroeg het Openbaar Ministerie om opheffing van de voorlopige hechtenis van een van de twee mannen. Uit het forensisch onderzoek is niet duidelijk geworden dat hij bij de moord zelf aanwezig is geweest. Zo zijn er geen bloedsporen van het slachtoffer op de kleding van de verdachte aangetroffen. Bij de andere verdachte is dat wel zo. Hij blijft dan ook vastzitten.

Pinnen

De 33-jarige man die nu wordt vrijgelaten, wordt in ieder geval verdacht van roof. Kort na de moord is hij gefilmd toen hij geld pinde met het bankpasje van het slachtoffer.

Geen verblijfsvergunning

Het Openbaar Ministerie verwacht dat de zaak pas over een half jaar inhoudelijk zal worden behandeld. Gerrit Veen, de advocaat van de vrijgelaten verdachte, verwacht dat deze tot die tijd onderdak zal vinden bij vrienden. Ook is er een kans dat hij in vreemdelingenbewaring komt. De man heeft geen vaste woon- en verblijfplaats en geen verblijfsvergunning.