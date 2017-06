Op zoek naar vers bloed, honderden nieuwe donoren nodig

Volgens Annemieke Habraeken van Sanquin Bloedvoorziening zijn er twee redenen dat er zoveel nieuwe donoren worden gezocht. Zo stoppen er jaarlijks donoren omdat ze te oud worden om te geven of om andere redenen, bijvoorbeeld vanwege ziekte. Aan de andere kant blijft de vraag naar plasma hoog en blijkt vooral voor jongeren de stap groot om maandelijks te komen doneren.

Minder belastend

Plasma geven duurt langer, maar het is minder belastend voor het lichaam. Dat komt doordat de bloedcellen uit het bloed gehaald worden en je die meteen weer terugkrijgt. Daardoor hou je alleen het bloedplasma over. Het geven van bloed gaat sneller, omdat de bloedcellen er niet uitgefilterd hoeven te worden.

Na het geven van plasma herstel je snel. Plasma bestaat voornamelijk uit vocht en eiwitten. Je lichaam heeft het vochtniveau binnen enkele uren weer op peil, de eiwitten binnen enkele dagen. Bij bloed geven doneer je ook bloedcellen en het weer aanmaken van die bloedcellen duurt langer. Je mag daarom vaker plasma geven dan bloed.

Verwerking

Bloed wordt gebruikt bij mensen die bij een ongeluk of operatie veel bloed hebben verloren, maar ook patiënten met bijvoorbeeld leukemie hebben bloed nodig. Plasma kan ook aan patiënten worden gegeven, maar er worden ook medicijnen van gemaakt. Zo hebben mensen met hemofilie baat bij het stollende bestanddeel in plasma omdat zij dit zelf niet genoeg aanmaken.

Een man doneert plasma in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Verschillen

In vergelijking met de rest van Nederland telt Zeeland veel donoren, 10920 mensen die regelmatig op één van de locaties in Zeeland en Bergen op Zoom bloed komen geven. Landelijk geeft zo'n 2 procent van de Nederlanders bloed. Hier is dat 2,7 procent. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn het grootste in Zierikzee en Bergen op Zoom. Ga met de muis over de locaties voor de exacte cijfers.

Kaartje Zeeland met bloeddonoren

Bloeddonordag

Morgen, woensdag, is het Wereld Bloeddonordag en wordt er stilgestaan bij bloeddonatie. Voor meer informatie over bloed geven kunt u hier terecht.