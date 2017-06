​Met tromgeroffel gaat VNG-congres van start

Na een Japanse drumshow heeft burgemeester René Verhulst van Goes dinsdag het tweedaagse congres van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in de Zeelandhallen geopend. 2500 ambtenaren en bestuurders uit heel Nederland zijn in Zeeland neergestreken om zich te verdiepen in wat Zeeland te bieden heeft.

De mensen die dinsdagochtend vanaf de A58 naar Goes wilden, is het niet ontgaan dat er wat aan de hand was. Er waren verkeersregelaars nodig om een chaos op de rotonde van de Zeelandhallen te voorkomen.

De Goese burgemeester René Verhulst is gastheer van het congres. Hij noemde Goes in zijn openingswoord de stad van ontmoeting. Trots kondigde hij aan dat de congresbezoekers zich deze twee dagen vooral kunnen verdiepen in het vakmanschap dat volgens Verhulst volop aanwezig is in Goes.

Zo zijn er tientallen workshops en excursies, verspreid door heel Zeeland. Maar voordat de deelnemers op pad gingen, stuurde de VNG eerst een mail naar Koning Willem-Alexander om 'eenheid en verbondenheid' met Zijne Majesteit uit te spreken.

Het VNG-congres duurt twee dagen. Eerder zei burgemeester Verhulst van Goes dat hij verwacht dat de bijeenkomst 750.000 euro voor de regio opbrengt.

