Bouzambou in Aziatische Champions League

Saïd Bouzambou in actie voor zijn Belgische club FT Antwerpen (foto: Jan Mees)

Kampioen



Bouzambou zal al veel gehoord hebben over zijn nieuwe club, want El Hattach en de Thoolse trainer Hicham Benhammou werden eerder dit jaar landskampioen van Indonesië met Vamos FC Mataram. De club gaat het in de Champions League opnemen tegen opponenten uit onder andere Vietnam, Japan, Iran en Irak. Het toernooi wordt van 20 tot en met 30 juli gehouden.

Khalid El Hattach in zijn tijd bij Groene Ster Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

Andere club

El Hattach reist zelf ook weer af naar Azië. Door zijn goede prestaties bij Vamos werd El Hattach vastgelegd door een andere club, genaamd Permata. Die komt uit in een toernooi te vergelijken met de Europa League in het veldvoetbal in Europa.

België

El Hattach en Bouzambou keren begin augustus terug naar Nederland en zullen komend seizoen voor hun Belgische clubs in de competitie actief zijn. Bouzambou speelt voor FT Antwerpen en El Hattach staat onder contract bij Real Noorderwijk. Op het veld speelt El Hattach bij hoofdklasser VC Vlissingen. Bouzambou komt na de zomer uit voor zondag derdeklasser Terneuzen.