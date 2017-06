Kleine armada vertrokken vanuit Vlissingen naar Chatham

In 1667, tijdens de Tweede Engels-Nederlandse Oorlog, voeren de Nederlanders de rivier de Medway op om daar Engelse schepen tot zinken te brengen. De vloot van Michiel de Ruyter voer midden in de nacht door een ketting die de Medway afsloot. Bij Chatham liet hij meerdere Britse oorlogsschepen zinken.

Vlaggenschip

Ook enterden de Nederlanders de HMS Royal Charles, de trots en het vlaggenschip van de Engelse vloot, en namen die mee naar Nederland. De overwinning bij Chatham was doorslaggevend voor Nederland, de oorlog tussen Nederland en Engeland die toen al jaren duurde werd zo in één klap beëindigd.

De zeilboten die de overtocht maken naar Chatham doen daar zo'n 24 uur over. De zeilers komen uit het hele land, onder meer uit Vught, Tiel en Almere. Maar er zitten ook Zeeuwen bij, uit Vlissingen.

Zeeuwse trots

Voor de Vlissingse zeilers, zoals Hans Robbers, David Robbers en Ferry Kramer, is de tocht extra speciaal. "We komen zelf uit de stad van Michiel de Ruyter; mijn zoon David is zelfs tegenover zijn geboortehuis geboren. Dat maakt het wel bijzonder", vertelt kapitein Hans Robbers. Omdat het zo bijzonder is voor de Zeeuwen, wappert in de mast zowel de Zeeuwse als de Vlissingse vlag. "Wij zijn erg trots dat we mee mogen varen", aldus Kramer.



