Van Aerde en SSV'65 toch nog uit elkaar

Trainerscarrousel amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Romeo van Aerde (49) uit Goes debuteerde in het profvoetbal bij VC Vlissingen en speelde later ruim 200 wedstrijden voor RKC Waalwijk en meer dan honderd voor FC Dodrecht. Als trainer debuteerde hij in Zeeland bij Serooskerke. Daarnaast was Van Aerde twee seizoenen bij RCS uit Oost-Souburg actief. En dus bij SSV'65.

Eén seizoen

Van Aerde is slechts één seizoen werkzaam geweest bij SSV'65. De club eindigde afgelopen seizoen op de achtste plaats in de 2e klasse van het zaterdagvoetbal. Volgens SSV'65 is "na diverse gesprekken in de 2e seizoenshelft, in overleg besloten af te zien van een verlenging van de samenwerking."