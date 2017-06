'Dow én omgeving zijn door het oog van de naald gekropen'

Dow Benelux in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Door de lekkage kwam 3,45 ton methaan vrij. "Met als gevolg dat er een forse explosieve gaswolk is ontstaan", zei de officier tijdens de zitting. "Het bedrijf is door het oog van de naald gekropen, waarbij de fabriek, de werknemers, de omgeving en het milieu aan forse risico's zijn blootgesteld."

Een vonk die soms ontstaat bij het kammen van de haren of het uittrekken van een nylon jack bevat al voldoende energie om een dergelijke gaswolk te ontsteken." Officier van justitie

Bij Dow wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen, dat maakt het bedrijf in Terneuzen een zogenoemd 'Bedrijf met Risico's op Zware Ongevallen' (BRZO). De kans op zo'n ongeluk met gevaarlijke stoffen is weliswaar erg klein, maar zulke ongelukken kunnen grote gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom verplicht de wet zulke bedrijven om er alles aan te doen om dat soort ongelukken met gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Uit onderzoek door de afdeling Major Hazard Control van de Inspectie SZW blijkt volgens het OM dat Dow dat niet heeft gedaan. Zo werden op 7 december 2014 bij het vervangen van een lekkende pompgasafdichting de procedures voor de werkzaamheden niet gevolgd, zijn de risico's op de aanwezigheid van methaan in het bewuste gedeelte niet onderzocht en werden er geen maatregelen genomen om toekomstige lekken van methaan te beperken.

Hoogst explosief

"Het risico op uitstromen van gas of vloeistof werd door Dow niet alleen bewust genomen maar achteraf bezien ook onderschat", vindt de officier. "Methaan is hoogst explosief. Gezien de omvang van de door de emissie ontstane gaswolk had deze bij ontsteking kunnen leiden tot één of meerdere (dodelijke) slachtoffers en aanzienlijke materiële en economische schade."

Die kans op een explosie was volgens de officier zeker aanwezig. "Een vonk die soms ontstaat bij het kammen van de haren of het uittrekken van een nylon jack bevat al voldoende energie om een dergelijke gaswolk te ontsteken."

Onverantwoorde risico's

Dat is niet gebeurd, er was geen explosie, maar het bedrijf heeft in de ogen van het OM onverantwoorde risico's genomen. "Dat het niet is uitgelopen op een ramp is niet de verdienste van Dow Benelux geweest, maar gewoonweg geluk. En op enig moment is geluk opgebruikt", aldus de officier.

Dow was niet bereikbaar voor commentaar. Het chemieconcern in Terneuzen wil de uitspraak van de rechter afwachten voor het bedrijf een reactie geeft. De rechtbank doet naar verwachting over twee weken uitspraak.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dat er bij Dow grote hoeveelheden brandbare stoffen in de atmosfeer terechtkomen. Zo kwam in 2011 bij een lekkage 1,4 ton ethyleen en methaan vrij. De provincie heeft het bedrijf toen een boete van 5.000 euro opgelegd voor het te laat melden van de lekkage.

Ook werd het chemieconcern in maart 2014 veroordeeld tot het betalen van 1,8 miljoen euro boete vanwege een reeks milieu- en veiligheidsovertredingen tussen 2005 en 2008. Het OM had toen een boete van 5 miljoen euro geëist. Dow ging eerst in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter, maar besloot dat later weer in te trekken en beloofde toen beterschap.

