Provinciebestuurders maken zich zorgen over gebrek aan politietoezicht

Politie te water (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de commissarissen zijn de de aanrijtijden van de politie te lang en ontbreekt het aan zichtbare aanwezigheid. In het rapport wordt gesproken over een politieloos platteland en daardoor is Zeeland een luilekkerland voor criminelen.

Georganiseerde misdaad vrij spel in havens

Zeeland wordt in het rapport specifiek genoemd als het gaat om water. Er wordt aandacht gevraagd voor de Zeeuwse havens, die na Rotterdam de grootste zijn van Nederland. Volgens het rapport gebeurt er van alles op het gebied van georganiseerde misdaad.

Zeeland bestaat voor één derde uit water met veel zeebewegingen in het beroepsvervoer en recreatief gebruik. Volgens het rapport zijn er problemen met de capaciteit, kwaliteit, continuïteit en is er geen gebiedskennis.

Vooral Randstad versterkt

Bij de vorming van de Nationale Politie is ervoor gekozen om de politie vooral in de Randstad te versterken. Daardoor wijken criminelen uit naar het platteland. Eerder al hadden verschillende Zeeuwse bestuurders soortgelijke kritiek.

Lees ook:

- Rapport: Commissarissen van de Koning over de Politiewet 2012