OM eist anderhalf jaar celstraf voor dodelijke aanrijding

Politieonderzoek na dodelijk ongeluk Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

De eis in hoger beroep is lager dan de straf die de Terneuzenaar eerder werd opgelegd door de rechtbank in Middelburg. Hij werd toen veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een rijontzegging van vijf jaar. Die uitspraak was destijds gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Roekeloos rijgedrag

De verdachte was het niet met die uitspraak eens en ging in hoger beroep. In het hoger beroep gaat het onder meer om de vraag of verdachte wel of niet roekeloos rijgedrag verweten kan worden.

Uit de getuigenverklaringen komt een beeld naar voren van een verdrietige maar buitengewoon vriendelijke en vrijgevige man." De advocaat-generaal van het OM over het slachtoffer

Bij de fatale aanrijding op 11 mei 2013 in Terneuzen kwam een 48-jarige man uit Terneuzen om het leven. "Zijn familie mist hem vanzelfsprekend enorm", vertelde de advocaat-generaal kort voordat zij haar strafeis uitsprak. "Zoals in de schriftelijke slachtofferverklaringen is verwoord was hij een vriendelijke jongen die niemand kwaad deed, altijd voor iedereen klaar stond en zeer vrijgevig was."

'Vriendelijke en vrijgevige man'

"Ook bij de bezoekers van zijn stamcafé, waar hij na het overlijden van zijn echtgenote vrijwel dagelijks kwam was de schok over zijn overlijden groot", vervolgde de advocaat-generaal. "Uit de getuigenverklaringen komt een beeld naar voren van een verdrietige maar buitengewoon vriendelijke en vrijgevige man."

Onderzoek van de politie na de dodelijke aanrijding in Terneuzen (foto: HV Zeeland)

Volgens het OM zaten beide mannen, verdachte en slachtoffer, die nacht in hetzelfde café aan de Alvarezlaan. Toen ze vervolgens allebei naar huis gingen, is het slachtoffer op de nabijgelegen parkeerplaats aangereden door de auto van de verdachte. Dat zou blijken uit auto-onderdelen die bij het slachtoffer werden gevonden die bij de auto van de verdachte horen. Ook was de auto van de verdachte beschadigd en werd op het voertuig bloed gevonden.

Meegesleurd

Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer waarschijnlijk al op de grond lag toen hij werd aangereden. Vervolgens werd hij enkele meters door de auto meegesleurd. De verdachte verklaarde eerder al niet te hebben gemerkt dat hij over iemand heen was gereden en dat hij daarom naderhand gewoon door is gereden. Uit het onderzoek blijkt ook dat de verdachte, die enkele minuten na het slachtoffer het café verliet, die avond meer alcohol had gedronken dan achter het stuur is toegestaan.

Gelet op de uitkomsten van het onderzoek in hoger beroep kan, volgens de advocaat-generaal, worden geconcludeerd dat de verdachte niet zozeer bewust roekeloos rijgedrag heeft vertoond. Tegelijkertijd blijkt door zijn alcoholconsumptie dat hij 'in hoge mate onvoorzichtig is geweest', zoals het OM het verwoordt. Daarom valt de eis in hoger beroep iets lager uit dan de eerdere uitspraak van de rechter.

Het hof doet (naar verwachting) uitspraak op 27 juni.

