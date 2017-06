Marco Minnaard in selectie Tour de France

Marco Minnaard uit Wemeldinge gaat debuteren in de Tour de France. De renner van Wanty Groupe Gobert is door zijn ploeg opgenomen in de selectie. Volgens ploegleider Hilaire Van Der Schueren is Minnaard een renner die zich altijd in dienst van het collectief stelt.

Marco Minnaard mag van zijn ploeg Wanty Groupe Gobert naar de Tour de France (foto: Omroep Zeeland) Zeven renners

Wanty Groupe Gobert heeft nog niet de hele Tour-selectie bekend gemaakt. De Belgische formatie heeft zeven van de negen renners naar voren geschoven. Naast Minnaard zullen Frederik Backaert, Thomas Degand, Guillaume Martin, Yoann Offredo, Guillaume Van Keirsbulck en Pieter Vanspeybrouck op 1 juli aan de start staan bij de Grand Départ in Düsseldorf. Debuut Het wordt voor Minnaard zijn eerste optreden in de grootste wielerkoers ter wereld. Hij is de eerste Zeeuw in de Tour de France sinds Johnny Hoogerland in 2013 en de twaalfde in de geschiedenis. Theo Middelkamp, Frans Pauwels, Jo de Roo, Jan Westdorp, Cees Rentmeester, Jan Raas, Cees Priem, Kees Bal, Maarten Ducrot, Patrick Tolhoek en Hoogerland gingen hem voor.