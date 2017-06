Lekker een stukje autorijden op Zeeuwse suikerbieten

Ethanol is een alternatief voor benzine of kan gebruikt worden bij het maken van plastic. Maar de stof zit ook in lijm, verf en ontsmettingsmiddelen. "Wij verwerken de suikerbiet in zijn geheel tot ethanol, maar er zijn nog meer toepassingen mogelijk", zegt Hans van Klink van DSD. Met het wegvallen van het quotum op het verbouwen van suikerbieten aanstaande oktober, kan deze alternatieve verwerkingsmethode van de biet een belangrijke inkomstenbron voor de agrarische sector in onze provincie worden.

Nieuwe mogelijkheden

Volgens Van Klink kunnen niet alle suikerbieten gebruikt worden van de productie van suiker en daarom biedt deze toepassing nieuwe mogelijkheden. Ook wat kostprijs betreft is de suikerbiet aantrekkelijk voor een economie zonder fossiele grondstoffen. "Voor veel groene producten zijn suikers nodig en die heb je direct uit de suikerbiet en daarom is het interessant," zegt Van Klink. "Er ligt een hele groene toekomst open voor de suikerbiet."

De ontwikkelaars van de bio-ethanol willen in de toekomst in Nederland een kleine fabriek neerzetten om de groene grondstof te produceren. Bij voorkeur in Zeeuws-Vlaanderen omdat daar niet alleen boeren zitten die suikerbieten willen verbouwen, maar ook potentiële afnemers voor de bio-ethanol. "Daar zou je de boeren bijvoorbeeld aandeelhouder kunnen maken, zodat je de zekerheid van levering hebt en dan kun je de andere toepassingen verder ontwikkelen", legt Van Klink uit.

In de gaten gehouden

Ook het buitenland lonkt, want de ontwikkelingen van het Zeeuwse bedrijf worden daar op de voet gevolgd. "We worden vanuit allerlei landen in de gaten gehouden", vertelt Van Klink. "De bietenteelt ligt open en daarom is de suikerbiet ook één van de interessante gewassen. Daardoor kan de Zeeuwse boer mee in de ontwikkeling van de bio-based economy."

De ontwikkeling van de suikerbietenteelt neemt dit jaar een flinke vlucht. In oktober komt namelijk het quotum op suikerbieten te vervallen, dus hebben de Zeeuwse telers nu al 18 procent meer suikerbieten ingezaaid dan andere jaren.

Goedkope Zeeuwse bieten

Om te voorkomen dat de markt na het afschaffen van het quotum wordt overspoeld met goedkope Zeeuwse bieten gaan de telers zelf de hoeveelheid geteelde suikerbieten beperken. Door vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen, willen ze voorkomen dat door overproductie de prijs voor bieten keldert.

