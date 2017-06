Honderden euro's voor wijn die misschien niet eens te drinken is

De oudere wijnen zitten, zoals dat hoort, ónder het stof. Wegens een verhuizing, waardoor er ruimtegebrek is ontstaan, wil de voormalig hoteleigenaar de flessen wijn veilen. Hij hoopt dat er voornamelijk mensen gaan bieden die een persoonlijke band hebben met het voormalige hotel.

Nander Wiersum van het veilinghuis heeft de flessen getaxeerd. "Ik kijk in eerste instantie naar het jaartal en wat voor wijn het is. Dat geeft namelijk al een indicatie van de waarde. Daarna kijk ik naar de algehele staat van de fles. Is het etiket beschadigd, zit de huls nog goed vast en hoe zit het met het volume van de wijn, oftewel: is er veel wijn in de loop der jaren verdampt? Sommige wijnen kunnen wel 200 of 300 euro opleveren."

Van dichtbij bekijken

Alle flessen wijn worden tijdens de verzamelaarsveiling aangeboden aan het publiek. Geïnteresseerden kunnen gedurende een week online een bod uitbrengen. Voorafgaand aan de veiling zijn er nog twee kijkdagen, waarop mensen de flessen wijn en alle andere objecten die geveild worden, van dichtbij kunnen bekijken.

De grote vraag is natuurlijk of de wijn nog drinkbaar is. Wiersum denkt, als hij kijkt naar de jaartallen en de wijnsoorten, dat dit bij de meeste flessen wel het geval is. Maar het blijft altijd een gok. "We geven garantie tot aan de deur", lacht hij.

flessen wijn hotel Britannia worden geveild (foto: Omroep Zeeland)

Naast de flessen wijn wordt er ook tafelzilver uit hotel Britannia geveild. Wijnkoelers, koffiekannetjes, soepterrines, pannen, botervlootjes en bestek. Dit tafelzilver is ook afkomstig uit de privécollectie van de voormalige eigenaar. Volgens Wiersum hoeven mensen zich geen zorgen te maken over de afkomst, want op alle voorwerpen is aan de onderkant 'Hotel Britannia' gegraveerd.

Vermoeden

De online-veiling start op maandag 19 juni en loopt een week later, op maandag 26 juni, om 19.00 uur af. Hoeveel de flessen wijn uiteindelijk opbrengen, is niet te voorspellen. "Bij sommige wijnen hebben we wel een vermoeden, maar het is uiteindelijk wat de gek ervoor geeft."