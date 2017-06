Bloed geven, hoe doe je dat eigenlijk?

Donor

Nu 8,5 jaar geleden ben ik bloeddonor geworden. Ik ben ermee begonnen omdat een vriend van me bloed gaf en vroeg of het ook iets voor mij was. Zo ben ik er ingerold, ik wilde het weleens proberen. En ik bleef het doen. Niet alleen is het fijn om zo iets voor een ander te kunnen doen, maar het is voor mij ook een extra gezondheidscheck bij iedere donatie. Als ze iets vreemds tegenkomen in mijn bloed, dan laten ze dat weten, dus dat is mooi meegenomen.

Oproep

Het aantal donaties per jaar hangt af van je geslacht en bloedgroep. Ik krijg als man vier of vijf keer per jaar een oproep om bloed te geven. Vrouwen krijgen dezelfde oproep drie keer per jaar. Met die oproep ga je vervolgens naar de bloedbank in de buurt. Ik geef waar het me die week qua openingstijden het beste uitkomt. Voor mij is dat meestal Goes of Bergen op Zoom.

Vragen

Bij het geven van bloed volg je altijd dezelfde stappen. Bij binnenkomst meld ik me aan en krijg ik een vragenlijst. Op die lijst staan allerlei vragen die een mogelijke donatie in de weg kunnen staan. Ben ik bijvoorbeeld ziek geweest in de afgelopen periode? Heb ik landen bezocht buiten Europa, een tatoeage laten zetten of drugs gebruikt? En ja, ook je seksleven en de daaraan gekoppelde risico's passeren de revue.

De keuring bij de bloedbank begint met een vragenlijst (foto: Omroep Zeeland)

Keuring

Vervolgens is er een kort gesprek met de keuringsarts waarbij de vragenlijst wordt besproken. Ook wordt hier mijn bloeddruk opgemeten en wordt er met een klein prikje in de vinger een druppel bloed afgenomen om te kijken of het HB-gehalte hoog genoeg is voor een donatie. HB staat voor hemoglobine en daarmee kun je het ijzergehalte in je bloed afleiden. Als dat te laag is, gaat de donatie niet door.

Groen licht

Als alles goed is volgt de donatie. In de afnameruimte ga ik op een van de stoelen zitten met daarnaast een apparaat waar zo mijn bloed in wordt opgevangen. Dat apparaat houdt in de gaten hoe veel bloed ik geef en hoe snel ik het geef. Ook komt daar de zak op te liggen waar het bloed in gaat. Het bloed in de zak wordt tijdens de donatie heen en weer geschud zodat het niet stolt. Uiteindelijk geef je zo een halve liter. Een medewerker van de bloedbank sluit alles aan en houdt de donoren in de gaten tijdens het bloed geven.

Naald

Dan komt het moment waar de meeste mensen tegenop zouden zien. Er moet een flinke naald in je arm om het bloed te kunnen geven. Ik geef toe dat dit ook niet mijn favoriete deel is van de donatie en meestal kijk ik op dat moment even de andere kant op. Over het algemeen doet het geen zeer, al kun je soms pech hebben dat de naald wat minder lekker zit. Die donatie zelf duurt tussen de tien minuten en een kwartier.

Een halve liter gedoneerd bloed (foto: Omroep Zeeland)

Nazorg

Na het bloed geven wordt je arm verbonden en is het verplicht om bij de bloedbank nog wat te eten en te drinken. Een halve liter bloed missen is niet niks en op deze manier ga je beter weer naar buiten. In de dagen na de donatie moet je zorgen dat je wat extra drinkt. Het vocht in het lichaam is snel weer op peil, maar de bloedwaarden hebben langer nodig om te herstellen. Daarom mag je ook maar een paar keer per jaar geven."