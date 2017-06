Drie verdachten van ernstig zedendelict langer vast

Drie van de vier mannen die vorige week zijn opgepakt voor een ernstig zedendelict in Middelburg, mogen nog twee weken worden vastgehouden. Dat heeft het Openbaar Ministerie laten weten. De vierde man die vrijdag werd aangehouden, is vrijgelaten. Hij blijft wel verdacht.

Aanhoudingen

De mannen worden verdacht van een ernstig zedendelict dat in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van Middelburg plaatsvond. Wat er precies gebeurd is, wil het OM nog niet zeggen. Direct na het incident werd een 16-jarige Middelburger aangehouden. Een 20-jarige Middelburger en 20-jarige Souburger werden vrijdagmiddag na onderzoek opgepakt.

De vierde man, een 21-jarige Vlissinger, was bij het tweetal toen zij werden aangehouden. Hij is dinsdag vrijgelaten. Wel verdenkt het OM hem ervan het duo te hebben geholpen bij het uit handen blijven van de politie.

