'De Ringrijder' eindelijk op zijn plaats gezet

Het beeld 'De Ringrijder' van Gerard Brouwer is eindelijk terug in Middelburg. Vorig jaar juni werd besloten dat het beeld moest verhuizen omdat het beeld meerdere keren beschadigd was door (vracht)auto's die er tegenaan waren gereden. Dinsdagmiddag keerde het beeld - een stukje verderop - terug.

Tussen de bomen

Het beeld stond altijd op het Koorkerkhof in Middelburg. In overleg met de Zeeuwse Ringrijders Vereniging had de gemeente besloten om het beeld tien meter op te schuiven zodat het tussen de bomen komt te staan en minder makkelijk opnieuw beschadigd kan raken.

In eerste instantie zou het beeld in juli 2016 al terug zou komen, maar al snel werd duidelijk dat die planning te optimistisch was. Daarna was de verwachting dat het beeld eind 2016 teruggeplaatst zou worden. Uiteindelijk keerde het beeld dinsdag, ruim een jaar na de aankondiging dat het beeld verplaatst zou worden, pas terug.

