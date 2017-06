Vakbondsleden met arbeidsbeperking voeren actie in Goes

Negeren

Een zestigtal actievoerders uit heel Nederland was naar de Zeelandhallen gekomen om hun stem te laten horen aan de 2500 gemeentebestuurders en ambtenaren. "De Participatiewet is in 2015 van kracht geworden, maar voor deze werknemers is er landelijk nog altijd niets geregeld aan arbeidsvoorwaarden. De VNG moet dit regelen en kan deze groep niet blijven negeren", aldus FNV-bestuurder Peter Wiechmann.

"Deze mensen krijgen het minimumloon, hebben geen recht op reiskosten en bouwen geen pensioen op. Als ze straks met pensioen gaan vervallen ze in armoede. Dat moet niet kunnen in Nederland", vult FNV-collega Jan Braam aan.

De kwestie staat niet op de agenda tijdens het VNG-congres. Toch hoopt Wiechmann dat de Nederlandse gemeenten er snel mee aan de slag gaan. "Ik heb niet de illusie dat deze actie op korte termijn iets gaat veranderen, maar ik merk wel dat de discussie op gang gekomen is binnen de VNG. Morgen is er nog geen cao, maar ik hoop wel aan het eind van dit jaar. Uiteindelijk gaan we winnen"