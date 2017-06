'Dow kan hier wel een potje breken'

Vlottes is politiek actief in Terneuzen en oud-voorzitter van de wijkraad van de stad. Hij denkt dat hij het sentiment van de meeste Terneuzenaren wel goed aanvoelt. "Kijk eens naar al die tankschepen die hier over de Westerschelde varen. En wat daar voor troep inzit. Als het daar fout meegaat.. En dan heb ik het nog niet over de industrie van Antwerpen of de problemen bij Doel. Zo denken de meesten er hier wel over, denk ik. "

Plastic

Volgens Vlottes heeft Dow de zaken over het algemeen goed op orde. "Er is veel aandacht voor veiligheid. Het gaat om chemie. Dus zoiets als in 2014 kan altijd gebeuren. Maar ook hier, denk maar aan het riool en hoeveel methaan daar in zit." De oud-voorzitter van de wijkraad vindt ook dat mensen realistisch moeten zijn. "We kunnen toch niet zonder plastic? Dat moet ergens gemaakt worden."

Het OM vindt dat Dow te weinig heeft gedaan om een gigantische gasexplosie te voorkomen. Het OM eiste daarom dinsdag in de rechtbank in Den Bosch een boete van 220.000 euro tegen het bedrijf in Terneuzen. Door een lekkage bij het bedrijf eind 2014 ontstond een explosieve methaanwolk. Volgens het OM was het puur geluk dat de gaswolk niet explodeerde.

