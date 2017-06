Bedrijf in Zierikzee verwoest door grote brand

Precisiewerk Zierikzee is een gieterij die werkt met verschillende soorten metalen. Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een van de ovens van het bedrijf. Die is daarna overgeslagen naar de andere oven. Bij het bedrijf waren ook enkele ontploffingen te horen. Die zijn waarschijnlijk ontstaan doordat gas waar het bedrijf mee werkt vrij kwam.

Niet meer te redden

De brandweer moest al snel concluderen dat het pand van Precisiewerk aan de Julianastraat niet meer te redden was. De brandweer hield de omliggende panden nat om te voorkomen dat het vuur zou overslaan. Het water daarvoor kwam uit de Nieuwe Haven.

"De brandweer kreeg een melding van een forse brand", zegt Aart van Oosten van Veiligheidsregio Zeeland. "Op basis van die melding zijn er direct twee bluseenheden die kant op gestuurd. Toen bleek dat de brand uitslaand was en het bedrijf helemaal in de brand stond."

Een van de directeuren van Precisiewerk Zierikzee was nog in het pand aanwezig toen de brand uitbrak. De machines van het bedrijf zijn verloren gegaan. De kostbare mallen van het bedrijf zijn waarschijnlijk wel gered. Precisiewerk Zierikzee is een van de twee bedrijven in zijn soort in Nederland.

De machines die hier staan, moeten echt met de hand worden gemaakt." Huib Verton, medewerker

Bij de brand kwam veel rook vrij. De rookkolom steeg snel en was tot in de verre omtrek te zien. Doordat de wind uit het noordoosten komt, woei de rook richting Oosterschelde en was er in Zierikzee relatief weinig rookoverlast. Op de grond heeft de brandweer geen gevaarlijke stoffen gemeten.

Bij het personeel is de verslagenheid groot. Sommigen werken al sinds de oprichting bij Precisiewerk Zeeland, 39 jaar geleden. "Ik denk dat het heel moeilijk is om dit bedrijf opnieuw op te bouwen. De machines die hier staan, moeten echt met de hand worden gemaakt", vertelt Huib Verton van het bedrijf.