Laatste wens Ada in vervulling: Ik ben er stil van

Ada is stil en kijk vol bewondering naar het klaar maken van de ballon. Hoe deze wordt uitgepakt en vol lucht wordt geblazen. Ada's schoonzoon schreef de Zeeuws-Vlaamse Stichting Máscura aan. Die helpt de laatste wens in vervulling gaan van terminaal of ernstig zieken. Na een kwartier is het zover en mag ze mee. Ada: "Zo bijzonder dat ik dit mag meemaken!"

In de mand getild

Ze wordt door mannen in de mand getild , zelf lopen en klimmen gaat niet meer. En dan gaat het snel, de blauwe ballon vliegt omhoog met Ada op haar stoel erin. De blijdschap op haar gezicht is van grote afstand te zien.

De ballon vaart over Hulst en steekt de grens over, naar België. En dan, na een uur, is het even zoeken naar een plekje om te landen Het wordt een pas gemaaid veld bij Stekene.

Tegen de tijd dat de verslaggever Ada gevonden heeft, is de ballon grotendeels ingepakt. Ada kijkt vanaf haar stoel toe. "Het was zo geweldig, zo stil, ik ben er zelf stil van." Ada straalt en met haar de organisatie van de ballonvaart en de vrijwilligers van Máscura. "Hier doe je het voor." klinkt hun reactie.