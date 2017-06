Zeeland wordt wakker: Brand, brandweer en zedendelict

Grote brand in Zierikzee

Een bedrijf aan de Julianastraat in Zierikzee is gisteravond in vlammen opgegaan. Volgens ooggetuigen sloegen de vlammen uit het dak. Om 23.20 uur gaf de brandweer sein brand meester.

Politie (foto: Omroep Zeeland)

Verdachten langer vast

Drie van de vier mannen die verdacht worden van een ernstig zedendelict vorige week in Middelburg, mogen twee weken langer vastgehouden worden. De vierde man is vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak.

(foto: OZ)

Steeds minder vrijwillige brandweer

Er zijn steeds minder mensen die brandweervrijwilliger willen zijn. In Zeeland is het aantal vrijwillige brandweeerlieden volgens het CBS sinds 2011 gedaald van 1263 naar 1109, een daling van ruim twaalf procent. Ook landelijk is er een dalende trend te zien, maar niet zo sterk als in Zeeland.

Ada's laatste wens gaat in vervullling: ze maakt een ballonvaart (foto: Omroep Zeeland )

Laatste wens

Ada uit Hulst is 63 jaar en terminaal ziek en ze heeft nog één wens: mee in de luchtballon. En die wens ging dinsdagavond in vervulling. Ze vertrok in een grote blauwe ballon vlakbij de Blaauwe Hoeve in Hulst.

Een kreek langs de eerste Eerste Verkorting in Axel (foto: Joop Basting | Verzeeuwigd)

Het weer

Overwegend zonnig bij een zwakke wind. Maximumtemperatuur rond 25 graden, aan de kust in de loop van de middag enige afkoeling door een windje van zee.