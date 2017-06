'Brand Zierikzee laaide laat in de nacht weer even op'

De brand ontstond rond 20.00 uur bij het bedrijf Precisiewerk in Zierikzee (foto: HV Zeeland)

Volgens Veiligheidsregio Zeeland was de brandweer rond 02.30 uur bij het bedrijf vertrokken. De sein brand meester was toen al enige uren gegeven.

"Het gebouw is grotendeels verwoest. Daardoor zitten er op verschillende plekken vuurhaarden waar we niet goed, of niet veilig bij kunnen komen. Als het dan geblust lijkt te zijn, kan het na enige tijd weer oplaaien", zei woordvoerder Aart van Oosten in Zeeland wordt wakker op de radio.

Forse brand

De brand bij Precisiewerk Zierikzee werd dinsdag rond 20.10 uur gemeld bij de brandweer. Volgens Van Oosten werd er toen gesproken over een forse brand. Daarop zijn twee blusteams op de brand afgegaan. "Bij aankomst bleek de brand al uitslaand. Bijna het hele bedrijf stond in de brand."

De brandweer heeft alles op alles gezet om de brand niet te laten overslaan naar naastgelegen bedrijven.

Wijde omtrek

De rookpluim van de brand was in grote delen van Zeeland te zien. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen gemeten. Doordat de wind uit het noordoosten kwam, werd de rook richting de Oosterschelde verdreven en was er in Zierikzee relatief weinig rookoverlast.

