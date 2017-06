Schreeuwende naakte man opgepakt in Sluiskil

Een 35-jarige man is gisteravond in Sluiskil opgepakt omdat hij naakt in een voortuin liep en schreeuwde. Volgens de politie verzette de man zich hevig bij zijn arrestatie.

De politie moest pepperspray gebruiken om de man aan te houden (foto: Omroep Zeeland) Omstanders hadden rond 21.00 uur de politie gebeld. De man liep zonder kleren in een voortuin aan de Visartstraat. Hij maakte volgens de politie wilde gebaren en schreeuwde iets dat niet was te verstaan. Pepperspray Om de rust weer in de straat te krijgen en agressieve acties te voorkomen, besloten de agenten de man te arresteren. De man verzette zich daar zo hevig tegen, dat de politie pepperspray gebruikte. "Om de fysieke confrontatie met de verdachte te doorbreken", schrijft de politie. Uiteindelijk is de man met hulp van een omstander geboeid afgevoerd. Ook onderweg naar het politiecellencomplex bleef de man zich verzetten. Hij is vastgezet voor verhoor.