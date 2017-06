Likken aan een postzegel van de Zeeuwse bolus

De Zeeuwse bolus op een nieuw postzegelvel (foto: PostNL)

Op het postzegelvel 'Nederlandse lekkernijen' zijn naast de Zeeuwse bolus ook andere typisch Nederlandse lekkernijen afgebeeld, zoals: de Bossche bol, de Limburgse vlaai, het Drents kniepertie, het Fries suikerbrood, de Zwolse balletjes, de Goudse stroopwafel, de Groningse eierbal, de Amsterdamse ui en de Tielse kermiskoek.

Dat was het enige smetje. Verder was het een heel leuke klus." Ontwerper Joost Overbeek, over het ontbreken van de Arnhemse meisjes

Deze tien lekkernijen zijn gekozen in overleg met het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland in Utrecht. Elke lekkernij wordt op de foto vastgehouden met een of twee handen, in de meeste gevallen in combinatie met een schotel, bord, schaal, doek, doosje of pot. De persoon die bij de handen hoort is wel zichtbaar, maar niet herkenbaar afgebeeld.

De ontwerper, Joost Overbeek van studio Overburen, woont in Arnhem. Daarom vond hij het een beetje jammer dat de Arnhemse meisjes – hardgebakken koekjes met veel suiker – ontbraken op het postzegelvel. "Dat was het enige smetje. Verder was het een heel leuke klus. Ook omdat we alle ruimte kregen om het ontwerp naar onze hand te zetten."

Zijn eigen handen

Dat naar eigen hand zetten nam Joost wel erg letterlijk. Het ontwerp van het postzegelvel Nederlandse lekkernijen heeft hij samen met twee van zijn collega's bedacht en alle drie de bedenkers staan zelf op de postzegels, als model om een lekkernij te presenteren. "De andere zeven waren mensen die tijdens de fotosessies toevallig op bezoek kwamen", legt Joost uit. Op welke foto zijn eigen handen te zien zijn, zegt hij er niet bij.

Volgens Joost hebben ze nog wel alternatieve ideeën verkend. "Bijvoorbeeld door mensen met een tekstballonnetje in streektaal iets te laten zeggen over de desbetreffende lekkernij. Erg leuk, maar het werkte niet. De lekkernij werd te klein."