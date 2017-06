Nieuwe brandweerpakken niet goed genoeg langs de snelweg

Eén van de nieuwe brandweerpakken die de veiligheidsregio heeft aangeschaft (foto: Omroep Zeeland)

Het bluspak voldoet wel aan de eisen van de aanbesteding, zegt Cees Ars van Veiligheidsregio Zeeland. "Maar omdat we moeten voldoen aan de klasse van Rijkswaterstaat, hebben we als aanvulling een extra hesje."

De extra strepen zijn nodig langs wegen waar harder dan 50 kilometer per uur wordt gereden. Volgens Ars was het wel mogelijk geweest om een bluspak te laten ontwikkelen dat ook aan de eisen van Rijkswaterstaat voldoet, maar zou dit ten koste gaan van de veiligheid.

Minder functioneel

"De reflectiestrepen die op het pak genaaid worden, gaat ten koste van de functionaliteit van het bluspak", zegt Ars. "Brandweermannen moeten voldoende bescherming hebben, ook als we een brand in gaan. Die striping op de bluspakken is nadelig voor onze bescherming."

Met de invoering van de nieuwe pakken, kregen alle brandweermannen in Zeeland hetzelfde pak. Tot nu toe gebruikten de verschillende posten in Zeeland allemaal een ander pak. Velen daarvan waren erg donker, waardoor niet goed zichtbaar was wanneer er bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen op terecht waren gekomen.

