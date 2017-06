Geen tips over beelden van overvallen in Sint-Maartensdijk

Opsporing Verzocht

De politie hoopte door de uitzending een doorbraak in het onderzoek naar beide zaken, maar dat is mislukt. Bij beide overvallen werden de eigenaars bedreigd met een wapen.

Bekend

De verdachte van de eerste overval was ter plaatse waarschijnlijk goed bekend. Hij wist dat de slijterij toegankelijk was vanuit de snackbar. Hij dwong de uitbaatster namelijk niet alleen de inhoud van de kassa van de cafetaria af te staan, maar ook die van de slijterij.

Op de beelden is te zien hoe een medewerker wordt bedreigd met een pistool (foto: Opsporing Verzocht)

De tweede overval was in maart dit jaar. De vrouw was in de keuken en de man zat aan een tafel in het cafetaria. De overvaller eiste dat dat vrouw naar de kassa kwam en het geld daaruit in een plastic tasje stak.

Accentloos Nederlands

De eerste overvaller is een blanke jongeman die accentloos Nederlands sprak en tussen de 16 en de 20 jaar oud is. Hij is tussen 1.70 en 1.75 meter en droeg die avond een donkerkleurig, gewatteerd jack met capuchon, een donkere spijkerbroek en zwarte schoenen met witte veters en witte zolen.

De tweede dader is ongeveer 1.90 meter. Hij sprak eveneens Nederlands. Tijdens de overval droeg hij een blauwe spijkerbroek en een zwarte of donkerblauwe jas met een witte rits. Ook droeg hij zwarte handschoenen. De politie noemt het opvallend dat deze dader niets van de doorgang naar de slijterij leek te weten.

Er is niet bekend hoeveel buit er is gemaakt bij de twee overvallen.

