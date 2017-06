Staatssecretaris komt Tholenaar feliciteren; 'Ik ken hem alleen niet'

Een bijzondere felicitatie vanmiddag voor geslaagde Ralph Danen uit Tholen, want de staatssecretaris van onderwijs Sander Dekker (VVD) kwam hem persoonlijk feliciteren. Ralph had tot de ontmoeting alleen nog nooit van hem gehoord.

Dekker roemde Ralphs inzet op zijn middelbare school in het Brabantse Steenbergen. Samen met klasgenoten heeft hij op eigen initiatief een EHBO-kar gemaakt die tijdens grote evenementen dienst kan doen als calamiteitenwagen. Behalve veel schooltijd heeft hij er ook veel eigen tijd in gestoken.

Dat Ralph tot vanmiddag nog nooit van hem had gehoord kan de staatssecretaris niet zo veel schelen: "Dat betekent dat er gelukkig ook mensen zijn die zich niet continu laten leiden door wat er in Den Haag gebeurt, maar gewoon hun eigen ding blijven doen."

Met de handen bezig zijn

In het geval van Ralph is dat met de handen bezig zijn. Aan vakmensen zoals Ralph is volgens Dekker groot gebrek. Hij vindt het belangrijk om daarop te hameren. De staatssecretaris zet, mede om die reden, ieder jaar een andere vmbo-leerling in het zonnetje tijdens de eindexamenuitslag.

Dat de staatssecretaris van Onderwijs (VVD) hem hoogstpersoonlijk kwam vertellen dat hij geslaagd was, daar was Ralph toch wel verbaasd over. Onder grote mediabelangstelling belde Dekker vanmiddag bij hem aan. Behalve zijn cijferlijst, met daarop alleen maar ruime voldoendes, een bos bloemen én taart had Dekker vooral ook veel complimenten voor de 16-jarige vmbo-leerling.