Atleet Nuytinck naar EK voor landen

Steven Nuytinck mag Nederland vertegenwoordigen bij het EK voor landenteams (foto: Orange Pictures)

Nederlands kampioen

Nuytinck (26) ontwikkelt zich de afgelopen maanden snel als verspringer. Eerder dit jaar werd hij Nederlands indoor kampioen door een persoonlijk record van 7 meter 53 neer te zetten. Bij het EK voor landenteams is Nuytinck één van de vijftig Nederlandse atleten die in actie komt. Ook Dafne Schippers is namens Nederland aanwezig.



Het EK wordt van 23 tot en met 25 juni in het Lille gehouden. De andere landen die meedoen zijn Groot-Brittannië, Duitsland, Polen, Spanje, Italië, Tsjechië, Wit-Rusland, Oekraïne, Griekenland en gastland Frankrijk.