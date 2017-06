Tientallen kilo's cocaïne bij drugsvondst Vlissingen-Oost

Drugs gevonden in container Vlissingse haven (foto: HV Zeeland)

Verdachte bestelauto

De politie kreeg in de nacht van zondag op maandag rond 00.20 uur de melding dat de douane bij een bedrijf aan de Finlandweg in Vlissingen een verdachte bestelauto had gevonden. De douaniers vertrouwden het niet en waarschuwden de politie. Agenten stelden een onderzoek in.

De 21-jarige verdachte zat in de bestelauto. Omdat hij geen identiteitsbewijs kon tonen, werd hij aangehouden. De Rotterdammer werd vervolgens voor verder onderzoek naar het politiecellencomplex Torentijd in Middelburg gebracht.

Reparatie van container

Later die ochtend werd op een bedrijventerrein aan de Finlandweg tijdens de reparatie van een container een partij van enkele tientallen kilo's cocaïne gevonden. De vindplaats van de harddrugs was vlakbij de plek waar de man werd aangehouden.

Politie en justitie onderzoeken nu of de Rotterdamse verdachte inderdaad betrokken is bij de drugssmokkel. De man is verhoord en wordt donderdag aan de rechter-commissaris voorgeleid.

Lees ook: