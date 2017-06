Twee dagen topwielrennen in Zeeland met Ster ZLM Toer

Proloog

In Westkapelle wordt een proloog over 7,5 kilometer gereden. De renners rijden onder meer over de Zeedijk, waarbij de wind van invloed kan zijn. De eerste renner is om 16.30 uur vertrokken. De laatste renner wordt om 19.00 uur bij de finish vertrekt.



Wielrennen is populair in Westkapelle, zegt ondernemer Ronald van de Sande. "We zijn altijd heel actief met zaken organiseren in dit dorp en we zijn ook een dorp waarin veel gefietst wordt." In de toekomst wil het dorp nog meer evenementen op wielergebied organiseren.

Tholen

Donderdag start de tweede etappe in Tholen. De renners rijden dan een groot deel over het eiland en gaan via de Oesterdam en Reimerswaal richting Hoogerheide waar na 187 kilometer de finishstreep getrokken is.

Sep Vanmarcke

De Ster ZLM Toer duurt tot en met zondag en bestaat uit vijf etappes. De wedstrijd geldt als belangrijke voorbereidingskoers voor renners op de Tour de France. In 2016 won de Belg Sep Vanmarcke het eindklassement.

De Ster ZLM Toer bestaat sinds 1987. Op de erelijst staan bekende wielernamen als Servais Knaven, Karsten Kroon, Enrico Gasparatto, Mark Cavendish, Lars Boom, Philippe Gilbert en Andre Greipel.

Enige Zeeuw

Brian van Goethem uit Philippine is de enige Zeeuwse renner die meedoet aan de Ster ZLM Toer. Voor hem is het speciaal om in Zeeland te rijden. "Dat geeft altijd wel wat extra spanning en moraal", zegt Van Goethem. Volgens de Zeeuws-Vlaming is de proloog in Westkapelle cruciaal voor deze Ster ZLM Toer. "Die bepaalt eigenlijk alles. Als je een goed klassement wilt rijden moet je een goede proloog neerzetten. De tijd die je hier verliest kun je nergens meer goed maken."