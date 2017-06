Primoz Roglic wint proloog Ster ZLM Toer

Roglic wint proloog Ster ZLM in Weskapelle (foto: Omroep Zeeland)

Roglic reed in en rond Westkapelle een gemiddelde van 55,8 kilometer per uur. De Sloveen start morgen in Tholen in de leiderstrui.



Brian van Goethem uit Philippine werd uiteindelijk in een tijd van 8 minuten en 30 seconden 28e.



- later meer