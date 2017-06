Carlijn en Nadine vertrekken naar Azië voor klimaatdocumentaire

Klimaat

Carlijn Mulder en Nadine Smits maken zich druk over de klimaatverandering: "Er wordt veel over gepraat in de politiek en door bedrijven maar weinig aan gedaan. Kijk naar Nederland: het klimaatakkoord van Parijs is ondertekend maar we doen niet genoeg om de doelstellingen te halen", zegt Carlijn.

Zelf zijn de studentes ook bewust bezig met het milieu. Nadine: "Ik heb wel een oude, grote tv die veel energie gebruikt. Maar die kan ik maar beter gebruiken tot hij helemaal op is, want anders is het verspilling. En ik heb geen auto; dat scheelt ook weer."

Jakarta heeft steeds vaker overstromingen en Manilla zakt ieder jaar een flink stuk weg." Carlijn Mulder, student en documentairemaakster

Hun documentaire maken ze niet hier in Nederland, ze gaan op reis. Vijf weken lang willen ze door Azië gaan trekken om daar allerlei verschillende locaties te bezoeken. Ze beginnen in Dubai. "We gaan daar langs bij een groot zonnepark. Dubai wil namelijk de ecologische voetafdruk flink verkleinen. Dat is een voorbeeld van een actieve manier van het probleem aanpakken", legt Carlijn uit.

Maar Carlijn en Nadine gaan ook naar Manilla en Jakarta, steden die veel last hebben van klimaatverandering. Carlijn: "Jakarta heeft steeds vaker overstromingen en Manilla zakt ieder jaar een flink stuk weg."

Aandacht

Van de beelden wordt een documentaire gemaakt waar de studenten aandacht mee hopen te trekken. Nadine: "We hopen dat hij ergens op tv vertoond kan worden en bij filmfestivals. En ook educatief kan hij interessant zijn; studenten kunnen ervan leren. We houden tijdens onze reis ook onze pagina Building Bridges op Facebook bij, zodat mensen op de hoogte kunnen blijven."

Om mensen een idee te geven van wat voor documentaire het gaat worden hebben de twee studenten alvast een soort voorproefje op YouTube gezet:

Pitch voor documentaire