​Julius Bliek van Kloetinge naar FC Dordrecht

Julius Bliek naar FC Dordrecht (foto: Joep Zoeteweij)

Nacompetitie

De Nooijer zag Bliek bij Kloetinge spelen in de nacompetitie en was onder de indruk. "In de thuiswedstrijd tegen Smitshoek was hij de beste man van het veld."

De Nooijer

Bliek is komend seizoen niet de enige Zeeuw in de selectie van FC Dordrecht. Ook verdediger Bradley de Nooijer staat onder contract bij de club uit de Jupiler League.