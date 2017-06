Werkgarantie oud-DELTA-medewerkers officieel een feit

Verheugd

Bram Nonnekes, voorzitter van de ondernemingsraad van PZEM, is verheugd met de toezegging voor vijf jaar werkgarantie voor het personeel van de overgenomen tak van de energieleverancier. "Het is uniek dat bij zo'n overname deze toezegging wordt gedaan. En ik ben blij dat er niemand op straat wordt gezet".

Waarborgen afspraken

De aandeelhouders van de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij N.V. (PZEM) en Stedin Groep hebben met de ondertekening de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen opgericht. Deze stichting waarborgt de afspraken die zijn gemaakt tussen de aandeelhouders PZEM en Stedin Groep bij de verkoop van DNWG.

In de overeenkomst staan onder meer de afspraken rondom de energietransitie. Stedin stelt gedurende vijf jaar een investeringsbudget voor de stichting beschikbaar. Dit budget is vooral bedoeld voor innovaties op het gebied van energietransitie. Verder is er geregeld dat er zonder goedkeuring van de stichting geen vaste arbeidsplaatsen bij DNWG vervallen als gevolg van de overname. Bovendien wordt de plaats waar de werknemers van DNWG gewoonlijk hun werkzaamheden uitvoeren niet op onredelijke gronden gewijzigd.

Splitsingswet

DELTA Netwerkgroep (DNWG) is de netwerkbeheerder dat eerder viel onder DELTA. Dat is na de splitsingswet in drie poten uiteen gevallen: de eerste is PZEM, de tweede DNWG, Enduris en DELTA Infra en de derde DELTA.

Lees ook: