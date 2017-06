Zeeland wordt wakker: Roglic, werkgarantie en voetbal

Roglic wint proloog Ster ZLM in Weskapelle (foto: Omroep Zeeland)

Ster ZLM Toer

De Sloveen Primoz Roglic heeft de proloog van de Ster ZLM Toer in Westkapelle gewonnen. Hij was drie tellen sneller dan de Duitsers Marcel Kittel en Max Schachmann. Roglic reed in en rond Westkapelle een gemiddelde van 55,8 kilometer per uur. De Sloveen start vandaag in Tholen in de leiderstrui.

Lees verder: Primoz Roglic wint proloog Ster ZLM Toer

Ondertekening werkgarantie PZEM (foto: Omroep Zeeland)

Werkgarantie

De aandeelhouders van PZEM en de Stedin Groep, de nieuwe eigenaar van het netwerkbedrijf, hebben een convenant ondertekend waarin onder meer een werkgarantie staat voor vijf jaar voor de werknemers van het overgenomen bedrijf.

Lees verder: Werkgarantie DNWG-medewerkers officieel een feit

Julius Bliek naar FC Dordrecht (foto: Joep Zoeteweij)

Bliek naar Dordrecht

Julius Bliek speelt volgend seizoen voor FC Dordrecht. De club van trainer Gérard de Nooijer geeft de verdediger van Kloetinge een contract op amateurbasis. Bliek (23) speelde sinds de zomer van 2014 voor de Bevelandse club.

Lees verder: Julius Bliek van Kloetinge naar FC Dordrecht

Jonge vossen spelen vroeg in de ochtend op Noord-Beveland (foto: Hans Huvers | Verzeewigd)

Het weer

Vanochtend wat wat wolkenvelden met lokaal een spatje regen. In de loop van de ochtend meer ruimte voor de zon en blijft het droog. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind, die voert warme lucht aan. Het wordt 23 graden aan zee en 27 graden in het oosten van Zeeuws-Vlaanderen. In de loop van de dag draait de wind naar west- tot zuidwest en neemt langs de kust toe tot vrij krachtig.