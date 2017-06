Aantal mensen met uitkering daalt flink

(foto: UWV)

Eind mei hadden 7.114 mensen een WW-uitkering in Zeeland. Vorig jaar waren dat er nog 8.247. Volgens het UWV is de daling in alle sectoren te zien, maar vooral in de financiële en zakelijke dienstverlening. Daaronder vallen ook de mensen die via een uitzendbureau werken.

Nieuwe banen

Het UWV verwacht dat ook het aantal mensen dat via een uitzendbureau kan gaan werken blijft stijgen. Voor 2017 wordt een landelijke groei voorzien van 5,5 procent. Dat komt neer op 40.000 nieuwe banen.

Voor Zeeland verwacht het UWV dat die groei minder sterk zal zijn: dit jaar 3,3 procent, ofwel 500 banen. In 2018 zouden er dan ook nog zo'n honderd banen bij moeten komen.