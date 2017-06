Vakbond: Vroon geteisterd door moeilijke marktomstandigheden

Rederij Vroon (foto: Omroep Zeeland)

In een schriftelijke verklaring op de website maakt Vroon melding van 'een turbulente markt' en achterblijvende financiële resultaten. Maar het bedrijf meldt ook dat maatregelen worden genomen en dat er vertrouwen in verbetering is.

Vakbondsbestuurder Marcel van Dam van Nautilus zegt geen signalen te hebben van acute financiële problemen. Wel kan hij bevestigen dat Vroon het net als veel andere bedrijven in de scheepvaart het moeilijk heeft.

Rederij Vroon was 126 jaar gevestigd in Breskens. In 2016 verhuisde het hoofdkantoor naar Breda. Bij Vroon werken wereldwijd bijna 4000 mensen. Het is een van de grotere rederijen van Nederland.

Herstel na crisis blijft uit

De koopvaardij-tak van Vroon heeft het volgens Van Dam moeilijk door het uitblijven van echt herstel van de crisis die in 2008 begon. Bovendien zijn de laatste jaren veel nieuwe schepen gebouwd, maar is de groei van het vrachtaanbod achtergebleven bij de capaciteit. Verder zit vooral de offshore-tak in de problemen, vooral door de gedaalde olieprijs.

Volgens Van Dam hebben zeevarenden in de dienst van Vroon advies gekregen om uit te kijken naar een andere baan. Want het bedrijf heeft in een brief aan de vakbonden, en de zeevarenden, gemeld dat twee tankers zijn verkocht en binnenkort nog drie in andere handen overgaan

De vakbonden gaan op korte termijn overleg met de directie van vroon.