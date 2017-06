Greetje Kauffeld: heel warme gevoelens voor Middelburg

Greetje Kauffeld (foto: Omroep Zeeland)

Greetje Kauffeld viert dit jaar dat ze 60 jaar in het vak zit. Ze wordt 'de parel van de Nederlandse jazz' genoemd en treedt nog altijd op: "Dat houdt je jong."

Toekomst in de muziek

Greetje Kauffeld, in 1939 geboren als Greetje Kloet, groeide op in Middelburg waar haar ouders een hotel hadden. Op 9-jarige leeftijd wist ze zeker dat haar toekomst in de muziek lag. Haar ontwikkeling daarna ging snel en leidde uiteindelijk in 1957 tot haar doorbraak met de Skymasters. Kauffeld nam ook deel aan het Eurovisie Songfestival (in 1961 met 'Wat een dag'). Ze werd een zeer groter ster in Duitsland en zong allerlei genres.

Kauffeld mag dan vooral jazzzangeres zijn, vanmorgen in Zeeland Wordt Wakker vertelde ze dat het haar vanaf het begin is gegaan om de muziek, in welke vorm ook