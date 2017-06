De Zeeuwse bolus verovert nu ook Zuid-Korea

Afgelopen maand zijn de eerste 7600 bolussen op transport gegaan naar Zuid-Korea. Diepgevroren, dat wel, want ze moeten zo vers mogelijk blijven. In Zuid-Korea heeft Namsy een 'mannetje' die de boel daar regelt. Die haalt de bolussen door de douane en zorgt dat alle papieren in orde zijn.

Blijheid en verdriet. Blij dat ik daar weer was, maar verdriet omdat ik voor mijn gevoel destijds weggegooid ben." Namsy de Jonge over zijn adoptie

Voor Namsy is het exporteren van bolussen meer dan alleen een zakelijke deal. Toen hij in 2014 voor het eerst naar zijn geboorteland terugging, werd hij diep geraakt: "Blijheid en verdriet. Blij dat ik daar weer was, maar verdriet omdat ik voor mijn gevoel destijds weggegooid ben." Uiteindelijk deed het Namsy toch enorm goed om weer terug te zijn. Hij voelt zich naast Nederlander en Zeeuw ook echt Zuid-Koreaan. Het enige probleem is de taal.

Taalbarrière

"Een tijd lang heb ik gekeken of ik daar kon gaan werken, maar de taalbarrière bleek te groot. Ik spreek bijna geen woord Koreaans, dus dat idee heb ik maar laten varen." Toch bleef Zuid-Korea in Namsy's hoofd rondspoken. Hij keerde vaker terug: "Het was elke keer alsof ik thuiskwam." En ineens popte het idee bij hem op. "Ik dacht bij mezelf: weet je wat? Ik ben bakker; ik ga bolussen exporteren."

Koreanen proeven Zeeuwse bolus (foto: Namsy de Jonge)

Namsy bezocht met zijn bolussen diverse beurzen in Zuid-Korea. Daar viel de Zeeuwse lekkernij in de smaak. Zuid-Koreanen houden van zoetigheid bij de koffie; muffins en stroopwafels doen het ook goed.

Duizenden bolussen

Namsy's nering ging zelfs zo voorspoedig dat hij intussen duizenden bolussen op transport heeft gezet. Als alles goed gaat, kan hij ze op 7 juli in Zuid-Korea in ontvangst nemen en verkopen aan koffietentjes en restaurants in het hele land. En dan maar duimen dat de Zeeuwse bolus de harten van alle Zuid-Koreanen gaat veroveren!