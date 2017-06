Eigen apotheek voor ziekenhuizen Goes en Vlissingen

We willen het voor de patiënt nog makkelijker maken." Ziekenhuisbestuurder Claudia Brandenburg

Patiënten die op bezoek zijn geweest bij een specialist of ontslagen worden, kunnen direct hun medicijnen ophalen in het ziekenhuis. Ze hoeven dan dus niet meer naar hun eigen apotheek.

Verpleegkundigen bij het ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Het ADRZ is redelijk laat met een eigen apotheek, want veel ziekenhuizen hebben al een zo'n poliklinische apotheek. "Wij hebben veel huisartsen die ook een apotheek hebben. Dat gaat ook goed. Maar we willen het nu toch voor de patiënt nog makkelijker maken. Het kost dus straks nog minder moeite als ze medicijnen nodig hebben na een ziekenhuisbezoek", vertelt ziekenhuisbestuurder Claudia Brandenburg.

Broodroof

Toen het ADRZ de plannen bekent maakte, stuitte dat op verzet bij apothekers en apotheekhoudende huisartsen in de provincie. Zij zien patiënten verdwijnen naar het ziekenhuis. De tarieven voor medicijnen staan al jaren onder druk. Daar komt nog eens bovenop dat aan de medicijnen die voor het eerst gegeven worden aan de patiënt, het meeste verdiend kan worden. Apothekers en huisartsen die Omroep Zeeland sprak noemen het 'broodroof'.

Het ziekenhuis en de andere partijen zijn nu met elkaar in gesprek om er samen uit te komen. Of dat betekent dat het ziekenhuis zelf de apotheek gaat runnen of dat het een samenwerking wordt met huisartsen en apotheken, is nog niet duidelijk. "We overleggen veel met elkaar en dat kost tijd, maar het is belangrijk dat we het belang van de patiënt voorop stellen en er samen uit komen", zegt ziekenhuisbestuurder Claudia Brandenburg.