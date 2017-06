Oorlog en vrede komen dicht bij elkaar in Goes

Anti-terreurmaatregelen tijdens VNG-congres in Goes (foto: OZ)

Burgemeester René Verhulst vond het een naar gezicht, die betonblokken in de straten. "Maar tegenwoordig is het nodig. Bij optochten, maar dus ook als je een congres voor bestuurders en ambtenaren houdt. Deels hebben we de wegen naar de Markt afgesloten met betonblokken. Deels hebben er auto's gestaan om het plein af te sluiten."

Islamitische Staat

Oorlog en vrede kwamen dicht bij elkaar in Goes de afgelopen dagen. Want terwijl in de stad zelf anti-terreurmaatregelen nodig waren, werd er in de Zeelandhallen een vredesprijs uitgereikt aan een burgemeester uit de Filipijnen. Verhulst: "In zijn gemeente woedt een oorlog met de terroristen van IS die vergelijkbaar is met Aleppo. Hij heeft allerlei initiatieven opgezet om mensen werk en voedsel te geven. En dat in een oorlogsgebied."

Overigens hebben zich volgens burgemeester Verhulst geen noemenswaardige incidenten voorgedaan tijdens het congres. Kijkt u hier naar een verslag van het VNG-congres in Goes