Dijksterhuis nu ook officieel burgemeester Borsele

Het is officieel. Vanmiddag is Gerben Dijksterhuis tijdens een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van de gemeente Borsele. Hij volgt Jaap Gelok op die in mei met pensioen is gegaan.

Dijksterhuis, zijn vrouw en drie kinderen werden aan het begin van de middag op een ludieke manier verwelkomd in zijn nieuwe gemeente. Daarna startte het drukke middagprogramma voor de kersverse burgemeester. Vanwege de grote belangstelling werd de overhandiging van de ambtsketen en de openbare receptie verplaatst van het gemeentehuis in Heinkenszand naar congrescentrum De Stenge.



Gerben Dijksterhuis heeft al ervaring in de gemeentepolitiek. Hiervoor was hij tussen 2006 en 2010 raadslid van de gemeente Zeewolde. Daarna is hij wethouder geworden in de gemeente.