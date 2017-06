Visboer verrast verpleeghuis met nieuwe haringen

Volgens directeur Leendert de Nooijer sponsort zijn bedrijf elk jaar 'iets leuks' als de nieuwe haring in de winkel ligt. De Weyevliet-bewoners die deze keer werden getrakteerd, waren volgens De Nooijer enthousiast. "Je ziet ze echt genieten."

Klederdracht

Dat de dames die de vis uitdeelden in klederdracht liepen, hoort volgens De Nooijer bij de vis. "En we vonden het hartstikke leuk omdat we bij oudere mensen zijn voor wie het heel herkenbaar is", aldus De Nooijer.

De dames die de vis uitdeelden - Jannie Schroevers en Monique Boerland - werken bij de visboer. Tijdens hun rondje door het verpleeghuis kwamen ze nog een oude bekende tegen. Volgens Boerland schoot de oude klant vol toen ze Leendert de Nooijer zag. "Dan voel ik ook de emoties komen", zegt Boerland.

De dames waren aan het eind van het rondje dan ook net zo tevreden als de bewoners. "Het is gewoon leuk om te doen voor de oudjes", sluit Boerland af.