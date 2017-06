Patiënten: 'Apotheek in het ziekenhuis is een uitkomst'

Samenwerking met apothekers en huisartsen is de enige oplossing." Apotheker Fabienne Cambier van het Bravisziekenhuis

Patiënten van het Bravis zijn erg te spreken over deze service. "Het scheelt enorm veel tijd. Je hoeft niet meer naar je eigen dorp, maar kunt hier gelijk terecht. Hier hebben ze ook alles in huis, dus je hoeft er nooit op te wachten", vertelt een patiënt na een bezoek aan de specialist.



Een andere meneer komt voor zijn vrouw: "Terwijl zij nog bij de specialist zit, kan ik hier alvast voor haar medicijnen ophalen. Het is soms even wachten, maar ik vind het heel fijn dat als we in het ziekenhuis moeten zijn alles hier gelijk mee kunnen nemen."

Het ADRZ wil in Goes ook zo'n poliklinische apotheek beginnen, maar stuitte op weerstand van apothekers en huisartsen. Zij zijn van mening dat het ziekenhuis daarmee de krenten uit de pap haalt. Als mensen voor de eerste keer medicijnen komen halen, krijgt de apotheek daar meer geld voor dan voor een herhaalrecept.

"Dat is waar. Samenwerking met apothekers en huisartsen is de enige oplossing", zegt apotheker Fabienne Cambier van het Bravis ziekenhuis. "Het is natuurlijk een service voor de patiënt, daar draait het om. De weerstand herken ik, die hadden wij ook. Daarom hebben we ervoor gekozen om een aantal apothekers te betrekken bij de apotheek in het ziekenhuis."

Voordelen en verschil

Volgens Cambier is het voor patiënten fijn om medicijnen gelijk op te halen in het ziekenhuis. De apotheek is afgestemd op wat specialisten voorschrijven, dus de juiste medicijnen zijn bijna altijd voorradig. Verder hoef je niet - na ziekenhuisbezoek - ook nog eens langs je eigen apotheek te gaan.

Wat een poliklinische apotheek onderscheidt van een 'gewone' apotheek is dat ze dure medicijnen in huis mag hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om medicijnen tegen kanker of voor een vruchtbaarheidsbehandeling. Die vallen onder het budget van het ziekenhuis en mogen alleen via het ziekenhuis verspreid worden.

Toch hebben apothekers en huisartsen in Zeeland ook bezwaren. Ze spreken van broodroof, omdat het ziekenhuis de eerste uitgifte bij hen weg haalt, waar ze juist zo veel aan verdienen. Verder zijn ze bang voor wachttijden en fouten. Want wie voor de eerste keer medicijnen komt halen krijgt een intakegesprek bij de apotheek en moet een lijst bij zich hebben met de huidige medicijnen.

Fouten

Ze zijn ook bang voor verkeerde afstemming van alle medicatie die patiënten slikken en gaan slikken. Verder moeten alle medicijnen die het ziekenhuis verstrekt weer doorgegeven worden aan de eigen apotheek. De kans dat er fouten gemaakt worden, is gewoon groter als het over meer schijven gaat, menen veel Zeeuwse apothekers.