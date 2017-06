Groenewegen wint tweede etappe Ster ZLM Toer

Het peloton rijdt over Tholen tijdens de tweede etappe van de Ster ZLM Toer (foto: Omroep Zeeland)

Kopgroep

Al snel in de wedstrijd kilometer ontstond een kopgroep van zes renners: Jimmy Turgis (Cofidis), Stan Godrie (Veranda's Willems), Joey van Rhee en Rens te Stroet (beiden Destil-Jo Piels), Jasper Hamelink (Metec) en Rick Ottema (Baby Dump). De zes kregen genoeg van het peloton.

Wind

Er stond genoeg wind. Aan het einde van de Oesterdam brak het peloton in twee groepen. Primoz Roglic, die gisteren de proloog in Westkapelle won, kwam niet in de problemen.

Sprint

Pas in de finale van de etappe werden de zes koplopers ingerekend door het peloton. In Hoogerheide draaide het uit op een massasprint. Daarin was Groenewegen de rapste. Het is voor LottoNL-Jumbo, na de winst van Roglic in Westkapelle, de tweede ritoverwinning voor de Nederlandse ploeg in de Ster ZLM Toer.

