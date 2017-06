Politie rolt drie Zeeuwse wietkwekerijen op

Wietplant (foto: rechtenvrij)

In de kwekerij in Nieuw Namen trof de politie 400 planten in. De kwekerij in de Markiezaten in Sint-Maartensdijk bestond uit 150 planten. De kwekerij die de politie in Oost-Souburg aantrof was kort geleden ontmanteld.

In totaal heeft de politie in Zeeland en West-Brabant vandaag ruim 2.000 planten in negen kwekerijen geruimd. De politie heeft zes verdachten aangehouden.